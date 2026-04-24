В Ростове построят еще одно общежитие для силовиков

Территориальное управление Росимущества в Ростовской области приняло в федеральную собственность земельный участок площадью 916 кв. м по адресу: РостовнаДону, улица Козлова, 63А. До этого участок несколько лет находился в муниципальной собственности города, сообщили в управлении.

Передача земли в федеральную собственность прошла в рамках решения, которое в декабре 2025 года приняла РостовскаянаДону городская Дума по инициативе администрации города. Документы о передаче рассмотрели на третьем заседании гордумы, после чего ведомство завершило оформление прав в установленном порядке.

Основной причиной перевода участка в федеральную собственность стала цель разместить на этой территории общежитие для сотрудников Росгвардии. На выделенной территории планируют построить жилой объект общей площадью около 2900 кв. м, рассчитанный на 20 квартир. Жилье предполагают использовать для размещения командного состава и сотрудников силового ведомства в РостовенаДону. Такой формат размещения позволяет сократить время прибытия личного состава на службу и усилить их присутствие в центральной части города.

Сам участок на улице Козлова имеет сложную историю. В 2007 году находившийся на нем трехэтажный жилой дом неожиданно был признан аварийным, после чего освобождение и реконструкция земли затянулись на годы. В 2010х годах администрация Ростова включила объект в программу расселения аварийного жилья, но реализация решения растянулась во времени. В результате участок долгое время оставался незастроенным и фактически «замороженным», хотя его центральное расположение и близость к служебным объектам Росгвардии делали его привлекательным для целей федерального центра.

Инициатором перевода земли выступила администрация РостованаДону, которая в конце 2025 года подготовила необходимые материалы для передачи участка из муниципальной собственности в федеральную. В декабре 2025 года Ростовская городская Дума одобрила предложение и включила участок в перечень имущества, подлежащего передаче. Депутаты отметили, что проект соответствует приоритетам развития городской инфраструктуры и общественной безопасности. Ведомство подтвердило, что все документы были проверены и оформлены в установленные сроки, что и позволило ТУ Росимущества оформить право федеральной собственности.

Станислав Маслаков