В Хабаровске 59-летнюю женщину обвинили в подготовке теракта и вербовке горожан

В первый Восточный окружной военный суд для рассмотрения направлено уголовное дело в отношении жительницы Хабаровского края, обвиняемой в попытке совершения теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК РФ) на стратегически значимом объекте, сообщает прокуратура региона.

59-летней фигурантке инкриминируется также прохождение обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), участие в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и привлечение лиц к совершению теракта (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

Следствием установлено, что женщина, будучи приверженкой террористического сообщества, выбрала объект, обучилась самостоятельно подготавливать в бытовых условиях самодельные зажигательные устройства, а также взрывчатку. Затем она склонила к совершению теракта двоих горожан. Предотвратили попытку сотрудники УФСБ по региону, следует из распространенного пресс-релиза надзорного ведомства.

Обвиняемая свою вину признала частично. Она утверждает, что не желала гибели военнослужащих.

Эрнест Филипповский