Замглавы Красноармейского округа отправили под домашний арест

Красноармейский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю главы по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Красноармейского муниципального округа Евгению Кундиусу. Его обвиняют по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Сторона обвинения просила отправить Евгения Кундиуса под стражу, так как ему вменяется тяжкое преступление против государственной власти, и замглавы округа может попытаться сбежать. Однако суд учел, что фигурант проживает по месту регистрации и не предпринимал никаких действий, препятствующих расследованию дела. Оснований для необходимости содержания Евгения Кундиуса в СИЗО суд не нашел. На время домашнего ареста заместителю главы округа запрещено общаться с определенными лицами, отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, замглавы округа задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, в июне-декабре 2024 года по устному указанию Евгения Кундиуса между муниципальным предприятием и компанией был заключен договор без проведения необходимых торгов. По соглашению необходимо было присоединить сети водоотведения к централизованной системе и проложить канализационные сети в селе Миасское, где проживает замглавы округа. Евгений Кундиус подписал смету, по которой стоимость работ была завышена, — 18 млн руб. Подрядчику выплатили денежные средства из бюджета.

Виталина Ярховска