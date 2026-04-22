Замглавы Красноармейского округа обвиняют в превышении полномочий

Первому заместителю главы по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Красноармейского муниципального округа Евгению Кундиусу предъявили обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба СК России.

По версии следствия, в июне-декабре 2024 года по устному указанию Евгения Кундиуса между муниципальным предприятием и компанией был заключен договор без проведения необходимых торгов. По соглашению необходимо было присоединить сети водоотведения к централизованной системе и проложить канализационные сети в селе Миасское, где проживает замглавы округа. Евгений Кундиус подписал смету, по которой стоимость работ была завышена — 18 млн руб. Подрядчику выплатили денежные средства из бюджета.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. По местам жительства и работы фигуранта проведены обыски.

Виталина Ярховска