В деле экс-главы Назарово появился новый эпизод взятки

Дополнительный эпизод получения взятки бывшим мэром города Назарово (Красноярский край) выявили следователи. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.

По информации ведомства, в августе-сентябре 2022 года градоначальник получил от предпринимателя взятку 1 млн руб. за общее покровительство при ведении бизнеса на территории города. Чиновник вмешался в исполнение муниципального контракта, заключенного с организацией по ремонту дорог, и дал указание подрядчику заключить договор субподряда с фирмой взяткодателя на сумму 4,5 млн руб.

По месту жительства и работы предпринимателя, подозреваемого в даче взятки (ст. 291 УК РФ), проведены обыски. Коммерсант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Бывший глава Назарово находится под домашним арестом.

Как писал «Ъ-Сибирь», бывшего мэра Назарово Владимира Саара задержали в октябре 2025 года. Против экс-чиновника возбудили уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы) на общую сумму около 3,5 млн руб.

Илья Николаев