Суд отклонил апелляцию на решение о взыскании 4,2 млрд рублей с омской компании

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании из Омска ООО «Спектр», которую ранее обязали выплатить 4,2 млрд руб. Министерству обороны России в качестве неотработанного аванса и неустойки по договору поставки средств защиты.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в картотеке арбитражных дел.

Как сообщал «Ъ», ООО «Спектр» в марте 2026 года попыталось оспорить решение арбитражного суда Москвы о расторжении госконтракта, заключенного в ноябре 2022 года, а также о взыскании неотработанного аванса в размере 2,98 млрд руб. и неустойки в сумме 1,36 млрд руб. Согласно договору предприятие обязалось в срок до 30 апреля 2024 года поставить Минобороны РФ средства защиты, в том числе бронежилеты. Компании был перечислен аванс в размере 7,815 млрд руб., из которого, по данным ведомства, отработана лишь часть на общую сумму 4,831 млрд руб. Иск поступил в суд в апреле 2025 года, в ноябре требования министерства были удовлетворены в полном объеме.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Спектр» зарегистрировано в Омске в 2022 году. Компания работает в сфере неспециализированной оптовой торговли. Предприятие принадлежит Кириллу Сабурову. Выручка общества за 2025 год отсутствует, убыток составил 17 млн руб.

Лолита Белова