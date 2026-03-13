Омская компания оспаривает взыскание 4,2 млрд рублей в пользу Минобороны

Торговая компания из Омска ООО «Спектр» подала апелляционную жалобу на определение арбитражного суда Москвы о взыскании более 4,2 млрд руб. в пользу Минобороны России. Информация об этом содержится в материалах картотеки суда.

Жалоба принята к рассмотрению. Заседание апелляционной инстанции назначено на 20 апреля 2026 года.

В ноябре 2025 года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны РФ к «Спектру» о расторжении госконтракта и взыскании 4,2 млрд руб. — неотработанного аванса и неустойки. Согласно документам, предприятие обязалось по соглашению от 24 ноября 2022 года поставить Минобороны в срок до 30 апреля 2024-го средства защиты, в том числе бронежилеты. Компании был перечислен аванс в размере 7,815 млрд руб., из которого отработана лишь часть на общую сумму 4,831 млрд руб.

25 ноября суд постановил расторгнуть контракт и взыскать с ООО «Спектр» в пользу Министерства обороны РФ сумму неотработанного аванса в размере 2,983 млрд руб. и пени — 1,368 млрд руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Спектр» зарегистрировано в Омске в 2022 году. Компания работает в сфере неспециализированной оптовой торговли. Предприятие принадлежит Кириллу Сабурову. Выручка общества за 2024 год составила 2,9 млрд руб., убыток — 3,4 млн руб.

Лолита Белова