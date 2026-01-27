Суд в Ижевске продлил срок ареста 11 фигурантам дела о хищениях в «Дент-Лейн»

11 фигурантам уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК) при оказании услуг в сети стоматологических клиник «Дент-Лайн» продлили срок заключения под стражей, такое решение принял Индустриальный райсуд Ижевска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, по версии следствия, два брата открыли сеть частных клиник, после чего собрали команду единомышленников из разных городов страны, включая Ижевск, Москву, Барнаул и Набережные Челны. По данным «МВД Медиа», всего в организованную группу входило 17 человек, они работали врачами, администраторами и кураторами.

Следствие считает, что фигуранты заманивали клиентов путем веерного обзвона под предлогом бесплатного панорамного снимка и консультации, после врачебных манипуляций с пациентами общались кураторы, навязывая гражданам дорогостоящее и ненужное лечение, а также дополнительные услуги, в которых те не нуждались.

«В некоторых случаях участники группировки восстанавливали либо удаляли гражданам даже здоровые зубы»,— говорится в сообщении. Кроме того, по версии следствия, потерпевших вынуждали оформлять кредиты на стоматологические работы прямо в организации без возможности покинуть заведение или посоветоваться с родственниками.

Причиненный ущерб оценивается более чем в 4 млн руб. В ходе обысков у фигурантов было изъято свыше 12 млн руб., 46 банковских карт, два автомобиля и документация. В суде обвиняемые и их защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Так, девять обвиняемых останутся под стражей до 27 марта, еще один — под домашним арестом на тот же срок с установлением ряда запретов. Помимо этого, суд продлил срок ареста еще двум фигурантам из Барнаула, которых этапировали в следственный изолятор Ижевска.