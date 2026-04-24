Акционеры Warner Bros. проголосовали против «золотых парашютов» для топ-менеджеров

Акционеры Warner Bros. Discovery (WBD) на внеочередном собрании 23 апреля проголосовали против выплаты компенсаций для уходящей команды руководителей WBD после завершения сделки по слиянию с компанией Paramount. Как сообщает Variety, против «золотых парашютов» высказались держатели 1,44 млрд акций, «за» — владельцы 307 млн акций, воздержались — обладатели 9,3 млн акций.

Совет директоров WBD планирует выплатить президенту и генеральному исполнительному директору компании Дэвиду Заславу $34,2 млн наличными в качестве выходного пособия, $44,1 тыс. — в качестве компенсации расходов на медицинское страхование и $517,2 млн — в виде акций объединенной компании. Кроме того, WBD намерено компенсировать его налоговые расходы в размере $335 млн.

Другие топ-менеджеры также должны получить значительные выплаты в виде наличных и акций. Генеральный директор и президент глобального стримингового сервиса и игр Джей Би Перретт — $142 млн, директор по доходам и стратегии Брюс Кэмпбелл — $121,5 млн, финансовый директор Гуннар Виденфельс — $120 млн, президент международного подразделения Герхард Цайлер — $82,6 млн. Уточняется, что, несмотря на явно выраженное недовольство акционеров, их решение по выплатам «не имеет обязательной силы» для совета директоров WBD.

Сделка Paramount по поглощению WBD за $110 млрд была заключена в конце февраля после того, как Netflix отказался приобретать студию. Сейчас соглашение ожидает одобрения антимонопольных органов США.

