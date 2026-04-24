В Ростовской области спрос на антидепрессанты в 1 квартале 2026 года вырос на 13%

Жители Ростовской области в первом квартале 2026 года купили 161,5 тыс. упаковок антидепрессантов — на 13% больше, чем 142,4 тыс. упаковок за аналогичный период 2025-го, пишет РБК Ростов со ссылкой на данные исследования DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Средняя цена упаковки подскочила на 17% до 944 руб., а продажи в деньгах выросли на 32% — до 152,4 млн руб. Лидеры продаж в регионе остались прежними: «Триттико» занял 12,4% рынка, «Велаксин» — 10,8%, «Дулоксента» — 8,7%, «Ципралекс» — 7,7%, «Феварин» — 7,3%. Эти препараты доминируют уже не первый квартал: еще в январе-феврале 2026-го «Триттико» держал 13,1%, «Велаксин» — 10,9%, а «Ципралекс» и «Феварин» следовали за ними с долями 8,3% и 6,7% соответственно. За первые два месяца жители Дона приобрели 103,3 тыс. упаковок на 94,2 млн руб. — рост на 11,3% в штуках и на 20,3% в деньгах по сравнению с прошлым годом.

Тренд на Дону перекликается с общероссийским. В 2025 году россияне скупили 22,3 млн упаковок антидепрессантов на 20,5 млрд руб. — на 24% больше в натуральном выражении и на 36% в денежном, чем в 2024-м. Это максимальная динамика с 2022 года, когда продажи подскочили на 42% в упаковках и 66% в рублях. С 2019-го объем вырос вчетверо: тогда россияне купили 8,4 млн упаковок на 4,7 млрд руб. Ростовская область входит в число лидеров: в 2025-м жители региона потратили 420,7 млн руб. на 476,7 тыс. упаковок — вдвое больше, чем 107,7 млн руб. на 234,9 тыс. в 2021-м. По другим оценкам, дончане приобрели 804 тыс. упаковок на 643 млн руб., что ставит область на пятое место в стране с 194 упаковками на тысячу жителей.

Эксперты объясняют бум изменением отношения к ментальному здоровью. Россияне чаще обращаются к врачам при симптомах депрессии, а антидепрессанты теряют стигму. Назначения расширились, спрос растет седьмой год подряд. В Ростовской области онлайн-продажи антидепрессантов в первом полугодии 2025-го выросли на 39% — жители купили 272 тыс. упаковок на 237 млн руб., на 14% и 31% больше, чем годом ранее. Аналитики DSM Group прогнозируют сохранение темпов: к концу десятилетия рынок превысит 30 млрд руб.

Станислав Маслаков