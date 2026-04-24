Над Каменском-Шахтинском сбили единственный дрон

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале об успешном отражении ночной воздушной атаки.

Силы ПВО уничтожили один беспилотник в Каменске-Шахтинском, крупном промышленном городе с населением около 95 тыс. человек на северо-востоке региона. По словам губернатора, на земле никто не пострадал, разрушений не зафиксировали, но власти продолжают уточнять детали.

Минобороны РФ подтвердило активность ПВО в нескольких регионах. За ночь сбили 10 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской областями, Ростовской областью и аннексированным Крымом. Такие атаки происходят регулярно: например, в ночь на 23 апреля над Ростовской областью уничтожили 20 дронов в семи районах, включая Каменск, Чертково и Тарасовский. Каменск-Шахтинский часто фигурирует в отчетах — там сбивали БПЛА 31 марта, 30 января и 26 января, каждый раз без жертв на земле.

Ростовская область усиливает меры защиты. Губернатор координирует ПВО с Минобороны, а жители получают сигналы тревоги через приложения. С начала 2026 года над территорией региона зафиксированы атаки с сотнями БПЛА.

