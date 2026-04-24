Три человека погибли при пожаре в частном доме в Магаданской области

При пожаре в частном доме в поселке Ола, Магаданская область, погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Пожар начался поздно вечером 23 апреля. По данным МЧС, пожарные приехали на место через две минуты после вызова. К моменту их прибытия горела крыша дома. Возгорание удалось потушить за 24 минуты, отмечается в пресс-релизе. В доме нашли тела двух женщин и мужчины.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Возгорание тушили 13 человек с помощью пяти единиц техники. Следователи, дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории выясняют причины произошедшего.