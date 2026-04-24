Ростов-на-Дону вошел в топ-5 городов РФ по потреблению альтернативного молока

Жители Ростова-на-Дону в первом квартале 2026 года выпили 155 тонн растительных аналогов коровьего молока и оказались среди лидеров по объему потребления в крупных российских городах. Такие данные приводит компания «Логика молока», которая проанализировала данные маркировки и закупки напитков на растительной основе в 90 регионах России.

В целом за январь–март 2026 года россияне потребили 5 920 тонн альтернативного молока, что подтверждает устойчивую динамику роста рынка, продолжающего расширяться на фоне тренда на «здоровое» питание и снижение потребления лактозы.

Лидером по объемам стал Москва, где за три месяца продали 1 782 тонны, на втором месте расположился Санкт-Петербург с 667 тоннами. В пятерку лидеров также вошли Краснодар (434 тонны) и Екатеринбург (187 тонн), что показывает, что растительные напитки особенно востребованы в крупных экономических и туристических центрах. В этом контексте Ростов-на-Дону, занимающий последнее место в топ5, тем не менее демонстрирует заметную зрелость рынка, учитывая, что в среднем сегмент напитков на растительной основе во всей стране растет на двузначные проценты в год и в 2025 году показал рост продаж на 18,4% в натуральном выражении.

В Ростове-на-Дону за январь–март 2026 года особенно востребованным оказался кокосовый вкус: его доля составила 48 тонн, или около 31% от всех проданных растительных молок. Второе место занял миндальный напиток — 44 тонны. В топ5 также попали банановый вкус (21 тонна), фисташковый пломбир (16 тонн) и напиток со вкусом фундука (8 тонн), что подчеркивает ориентацию местного потребителя на сладкие и десертные варианты растительного молока.

Особенным трендом для Ростова стало резкое ускорение спроса на молоко со вкусом фисташкового пломбира: по сравнению с аналогичным периодом 2025 года его потребление выросло на 50%. Параллельно зафиксирован рост продаж миндального напитка на 19%, что отражает устойчивый сдвиг в сторону «кофейных» и десертных вкусов. Эксперты «Логики молока» связывают такой рост с активной работой ритейлеров и молочных компаний, расширяющих линейки вкусовых решений и формируя в супермаркетах специальные зоны для напитков на растительной основе, где покупателям доступно от 15 до 150 разных позиций.

Растительные аналоги молока все еще остаются нишевой категорией, по объемам заметно уступая традиционному коровьему молоку, однако их доля стабильно растет. Сдерживающим фактором остается более высокая цена и специфический вкус, но производители шаг за шагом снижают ценовой разрыв и улучшают органолептические характеристики, что делает продукт доступнее для среднего класса. В свою очередь, рост Ростова-на-Дону в топгородов по потреблению альтернативного молока показывает, что южный мегаполис уверенно встраивается в новые тренды потребления, не уступая по скорости адаптации крупным федеральным центрам.

Станислав Маслаков