Умер чеченский писатель Муса Ахмадов

Умер чеченский писатель, поэт и драматург Муса Ахмадов, сообщил глава Союза писателей Чечни Аламахад Ельсаев. Писатель скончался после продолжительной болезни. Ему было 70 лет.

«Его жизненный путь был посвящен служению родному языку, народу и сохранению духовных ценностей»,— сказал Аламахад Ельсаев в разговоре с ТАСС.

В 2002 году пьеса Мусы Ахмадова «Волки» была издана в Париже году, а спустя три года спектакль по ней был поставлен на сцене парижского театра «Дом восточно-европейской пьесы». Его произведения переведены на японский, французский, немецкий и балкарский языки, став частью мирового культурного наследия. С 2004 года он был главным редактором литературного журнала «Вайнах».

С 2000 по 2002 годы Муса Ахмадов работал этнопсихологом во французской организации «Врачи мира». Этнопсихологи помогают мигрантам и беженцам влиться в новое общество, минимизируя культурный шок. Писатель также стал автором программ по чеченскому языку и культуре для школ и вузов.