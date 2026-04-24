В Китае под суд отправили 11 обвиняемых в гибели людей при аварии на мосту

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района опубликовали доклад о расследовании происшествия на подвесном мосту в уезде Чжаосу прошлым летом, унесшего пять жизней. По итогам суду будут преданы 11 должностных лиц, сообщает агентство «Синьхуа».

Причиной произошедшего признано нарушение требований безопасности. Виновными в халатности и ненадлежащем контроле названы комитет по управлению районом, оператор аттракциона и подрядчик, выполнявший ремонт моста. Также претензии последовали к местному парткому, правительству округа и ряду ведомств. Помимо отправленных под суд, еще пятеро сотрудников предприятий и 22 госслужащих подверглись партийным дисциплинарным и административным взысканиям.

Расследованием и ликвидацией последствий занималась межведомственная рабочая группа, в которую входили представители профильного комитета при Госсовете КНР совместно с Министерством культуры и туризма и Госуправлением лесного и степного хозяйства.

6 августа 2025 года на подвесном мосту, с которого туристы любовались пейзажем, оборвался один из несущих тросов. Мостовое полотно накренилось, и с него упали в общей сложности 29 человек. Пятеро из них погибли, 24 получили травмы. Ущерб оценен в 20,32 млн юаней (почти $2,96 млн).

