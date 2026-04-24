ЦАХАЛ обстрелял ракетные установки в Ливане

Израильские военнослужащие нанесли удар по нескольким ракетным установкам в Ливане, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Одна из них использовалась для обстрела по району Штула в Израиле, другая находилась в заряженном и готовом к стрельбе состоянии, заявили в армии страны.

В пресс-релизе не уточняется, кому именно принадлежали эти установки. Незадолго до этого в армии заявили, что израильские военнослужащие убили троих боевиков «Хезболлы» и обстреляли несколько позиций шиитской организации. Это, утверждают в армии, произошло в ответ на военную активность самой «Хезболлы» и «вопиющие нарушения договоренностей о прекращении огня».

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились продлить перемирие на три недели. Он сказал, что у стран появился отличный шанс заключить друг с другом мир.