Умерла последняя ученица Рахманинова пианистка Рут Сленьчинска

Американская пианистка Рут Сленьчинска, которая считалась последним живым учеником композитора Сергея Рахманинова, скончалась 22 апреля в возрасте 101 года. О ее смерти сегодня рассказал ее близкий друг Рэнди Сталман в разговоре с The New York Times и BBC.

Рут родилась в Сакраменто 15 января 1925 года. Отец пианистки Джозеф, ветеран Первой мировой войны, был скрипачом. Он тиранизировал дочь, пытаясь сделать из нее великого музыканта. В мемуарах госпожа Сленьчинска писала, что на репетициях он ее бил, лишал еды из-за ошибок, росла она без игрушек и друзей. Отец был не единственным ее педагогом, среди них были Артур Шнабель, Эгон Петри, и, по словам самой пианистки, Сергей Рахманинов. Она даже утверждала, что русский композитор однажды провозгласил ее «величайшим талантом в мире», отмечает The Telegraph.

Рут Сленчинская прославилась как вундеркинд: к 11 годам на ее счету уже были концерты в Берлине, Париже и нью-йоркском Карнеги-холле. В разгар Великой депрессии она зарабатывала более $75 тыс. в год — это огромная сумма по тем временам. За пятиминутное выступление на радио она могла получить до $3 тыс. Пианистка была лично знакома с лидерами государств — она выступала перед президентами США и руководителями стран Европы.

Ее карьера прервалась в 15 лет — после многолетнего давления со стороны отца девушка взбунтовалась и надолго ушла со сцены. К музыке она вернулась почти через 10 лет, начала преподавать, чтобы заработать себе на еду, и стала участвовать в музыкальных фестивалях, позже начала работать в университете.

В 2022 году, в возрасте 97 лет, она выпустила сольный альбом My Life in Music на лейбле Decca, посвященный композиторам и друзьям, которых она знала лично, в том числе и господину Рахманинову.