Золотой Жубал

В 26-м туре чемпионата России по футболу «Спартак» на своем поле уступил «Краснодару» — 1:2. Героем матча стал защитник гостей Жубал, который забил решающий гол в концовке. Благодаря этой победе кубанцы обошли «Зенит» в золотой гонке и снова возглавили турнирную таблицу.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

После того как «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом», «Краснодар» получил шанс вернуться на первое место в премьер-лиге, но для этого ему нужно было победить на выезде «Спартак». Насколько сложная задача стояла перед кубанцами, говорил тот факт, что в предыдущих семи весенних турах столичный клуб набрал на два очка больше, чем они (16 против 14). В результате у него тоже появилась мотивация в чемпионате. Москвичи включились в борьбу за бронзовые медали, а главное, изменились в лучшую сторону под руководством своего нового тренера Хуана Карседо.

Нынешний «Спартак» был очень серьезным препятствием на пути «Краснодара», который к тому же ослабили кадровые потери.

В частности, опять отсутствовал по состоянию здоровья опорник Дуглас Аугусто, а для Виктора Са сезон вообще уже закончен. К тому же наставник черно-зеленых Мурад Мусаев посадил в запас центрального защитника Витора Тормену, допустившего голевую ошибку в прошлом матче с «Балтикой», и вместо него вышел Жубал, забивший тогда на последних минутах и спасший южан от поражения.

«Спартаку» не хватало разве что дисквалифицированного центрбека Кристофера Ву, чью позицию занял Руслан Литвинов. Кроме того, Карседо поставил в стартовый состав Кристофера Мартинса, чтобы добавить команде физической мощи. При этом испанский специалист выдвинул в атаку универсального Жедсона Фернандеша, который в последнее время выполнял функции крайнего защитника.

Португалец располагался на правом фланге, но в дебюте хозяева больше угрожали слева, где активничал Роман Зобнин. Впрочем, у Карседо футболисты и по ходу матча часто меняются местами. Именно это произошло в эпизоде, когда Маркиньос подал справа на ближнюю штангу, откуда головой пробил Жедсон. Голкипер Станислав Агкацев был начеку. Затем Маркиньос уже опасно врывался в штрафную площадь с родного левого края, и тут Жубал пришел на помощь Агкацеву. Порой «Спартак» буквально запирал гостей на их половине поля и устраивал настоящую круговерть на подступах к воротам. Но «Краснодар» надежно оборонялся и практически не давал бить.

И все же красно-белые реализовали свое игровое преимущество с углового на 38-й минуте.

Агкацев ошибся на выходе, мяч от Наиля Умярова отскочил к Литвинову, который, в свою очередь, удачно попал им в Мартинса, а люксембуржец бедром переправил его в сетку. Правда, москвичи вели недолго. Кубанцы тоже использовали угловой, а стандарты — это вообще их конек. Из таких положений они забили 16 голов, а сейчас заработали пенальти. Точнее, арбитры, в том числе на VAR, трактовали весьма спорную ситуацию, когда шальной мяч задел отставленную руку Умярова, в пользу «Краснодара», и Эдуард Сперцян на 46-й минуте уверенно исполнил 11-метровый. Ну а так ударов по воротам Александра Максименко до перерыва не было.

Во втором тайме Маркиньос сразу проверил Агкацева, а потом навесил на Жедсона, который снова попытался забить головой. Спартаковский бразилец еще разогнал острую контратаку, и Жубалу пришлось срывать ее ценой желтой карточки. Подопечные Мусаева тоже вспомнили, что им нужна победа, хотя все равно выглядели какими-то тяжелыми и уставшими. Даже у лучшего бомбардира чемпионата Джона Кордобы по-прежнему не было моментов, и все силы он расходовал на единоборства с Литвиновым или Александером Джику где-то вдали от чужой штрафной. Скорее Джику мог отличиться после подачи углового, а еще Мартинс не сумел пробить Агкацева после прострела Жедсона.

«Спартак» играл интереснее, но пропустил на 85-й минуте.

Все началось с убойного момента у Александра Черникова, когда Максименко выручил хозяев. И на угловом москвичи уже вроде бы ликвидировали угрозу, когда Литвинов заблокировал удар Никиты Кривцова. Но гости забрали подбор и провели атаку вторым темпом. Джованни Гонсалес с правого края сделал передачу в штрафную, и Жубал головой отправил мяч в сетку. Бразильский защитник, как и в матче с «Балтикой», вытащил кубанцев, которые одержали важнейшую, возможно, даже золотую победу — 2:1. Благодаря Жубалу «Краснодар» с 57 очками снова поднялся на первое место, опередив «Зенит» на один балл.

Александр Ильин