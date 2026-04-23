Девелопер пошел по активам

Sminex продолжает пополнять портфель проектов. Девелопер выкупил у «КР Плюс» Александра Клячина проект рядом с деловым центром «Красная Роза» в центре Москвы. Там можно построить элитный комплекс, от реализации которого выручка может быть около 30 млрд руб. Это не первый актив, который застройщик выкупает у «КР Плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илюхина Наталья / Фотобанк Лори Фото: Илюхина Наталья / Фотобанк Лори

Структура Sminex Алексея Тулупова ООО СЗ «Дельта» 23 апреля стала учредителем ООО «Льва Толстого, д. 14», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. На балансе этой компании находятся здания на улице Тимура Фрунзе, 11, и участок на улице Льва Толстого, 14, в центре Москвы, указано в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании. Близкий к сделке источник “Ъ” знает, что застройщик построит на улице Тимура Фрунзе в пешей доступности от Парка Горького элитный жилой комплекс на 13 тыс. кв. м. В Sminex подтвердили “Ъ” эту информацию.

Предыдущим владельцем актива выступало совместное предприятие миллиардера Александра Клячина и «Сбера» — «КР Плюс». Там также подтвердили факт сделки.

Sminex занимается строительством жилья в Москве, среди проектов — «Лаврушинский», «Палашевский 11», «Тишинский бульвар» и другие. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», текущий объем строительства жилья составляет 295 тыс. кв. м. Владельцем выступает Алексей Тулупов, который также владеет московским булочно-кондитерским холдингом «Коломенский». Также Sminex поглощала конкурентов — застройщиков «Интеко» и «Инград».

Стоимость актива на улице Тимура Фрунзе источник “Ъ” оценивает в 4–5 млрд руб. По подсчетам директора департамента девелопмента земли Nikoliers Тимура Рывкина, объем инвестиций в проект составит 7–9 млрд руб., а объем выручки от продаж площадей — около 30 млрд руб.

Это также не первая площадка, которую Sminex выкупила у «КР Плюс». В конце 2025 года компания приобрела участок на улице Льва Толстого, 14, неподалеку от площадки на Тимура Фрунзе, также у «КР Плюс». На улице Льва Толстого девелопер планирует построить комплекс на 20,3 тыс. кв. м.

Новые проекты по строительству элитной недвижимости Sminex запускает в период нестабильности в этом сегменте. Как ранее сообщал “Ъ” со ссылкой на данные «Метриума», по итогам первого квартала 2026 года на первичном рынке элитной недвижимости в Москве было заключено 109 сделок, что на 54% меньше год к году. В натуральном выражении объем сделок снизился на 58% год к году, до 12,5 тыс. кв. м. При этом объем предложения на рынке высокобюджетных новостроек за январь—март 2026 года в российской столице увеличился на 11% год к году, до 2,1 тыс. лотов, подсчитали в «Метриуме».

Дарья Андрианова