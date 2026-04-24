Надзор возьмут на контроль

В Совете федерации (СФ) обещают взять на контроль внедрение новых правил надзора за местным самоуправлением (МСУ). Об этом говорили 23 апреля участники круглого стола, посвященного проблемам и перспективам такой работы. Закон, радикально меняющий условия проверок муниципальных властей, заработает только в 2028 году, но уставшие от бесконечных контролеров представители МСУ хотели бы его поторопить.

Представитель в Совете федерации от Новосибирской области Владимир Городецкий

Закон, радикально меняющий систему контроля за деятельностью органов МСУ, уже принят, напомнил участникам мероприятия первый зампред комитета СФ по региональной политике Владимир Городецкий. Его цель — снижение контрольно-надзорной нагрузки на МСУ, которое давно страдает от огромного количества проверок. Реформа была инициирована по поручению президента и корреспондирует с уже зарекомендовавшими себя подходами к проверкам бизнеса: такими, как риск-ориентированный подход, приоритет профилактических мероприятий и возможность досудебного обжалования решений контролирующих органов. Однако новые правила для контролеров заработают только с января 2028 года, поскольку реформа требует серьезной подготовки: для ее реализации необходимо принять два указа президента и около 30 правительственных нормативных актов, подсчитали в СФ. По словам господина Городецкого, верхняя палата обеспечит мониторинг этого процесса.

Минюст уже направил в правительство план-график по внесению необходимых изменений в нормативно-правовые акты, сообщила замдиректора департамента по систематизации законодательства Ирина Старовойтова. Также, по ее словам, потребуется внести поправки в КоАП (особенно в части санкций по результатам проверок) и в региональные законы.

По данным Минюста, в 2025 году было проведено более 149 тыс. проверок органов МСУ, и это чуть меньше, чем годом ранее. Также было принято более 16 тыс. решений о штрафах: по состоянию на 1 января их общая сумма составила 1,1 млрд руб., а объем штрафов, наложенных на должностных лиц органов МСУ,— более 89 млн руб. Всего в прошлом году за счет бюджетов МСУ было выплачено штрафов на сумму более 736 млн руб., а для исполнения всех судебных решений, вынесенных по требованиям контролеров, им требовалось около 1,8 млрд. Общая же сумма задолженности по таким решениям составляет 16,6 млрд руб., подсчитали в Минюсте.

Госпожа Старовойтова отметила, что органы МСУ все чаще апеллируют к нормам КоАП, которые запрещают штрафовать за неисполнение полномочий, если на их реализацию не выделено денег. Для подтверждения этого факта муниципалитеты чаще всего обращаются за дополнительным финансированием в представительные органы власти. При этом они понимают, что получить деньги будет проблематично, но делают это, чтобы избежать ответственности. По данным на январь 2025 года местными чиновниками было подано 1670 ходатайств о прекращении дел об административном правонарушении, из них 1300 — в отношении органов МСУ, 277 — в отношении глав муниципальных образований и 42 — других должностных лиц. При этом прекращены были только 870 дел: это подтверждает, что действующее законодательство все еще требует совершенствования, резюмировала представитель Минюста.

Сенатор от Кемеровской области Надежда Ильина рассказала, что сейчас суды часто отказывают в прекращении таких дел, утверждая, что местные власти не приняли «должных мер» для исполнения предъявленных им требований. Поэтому необходимо четко описать, какие именно шаги со стороны местных властей следует считать достаточными, настаивала сенатор. Формально, напомнила она, Минфин разъяснил, что судебные решения исполняются в пределах бюджета и могут быть отнесены на следующий год. Но на практике в региональном казначействе могут предложить «передвинуть» средства других статей бюджета — проще говоря, потратить зарплаты учителей на переселение аварийного дома, на котором настаивает прокуратура.

Жаль, что новые правила проверок вступают в силу только с 2028 года, посетовала глава Узловского района Тульской области, председатель регионального совета муниципальных образований Марина Карташова. До этого времени МСУ может растерять весь кадровый потенциал, предупредила она, так что, возможно, есть смысл подумать о введении моратория на проверки на время переходного периода.

Анастасия Корня