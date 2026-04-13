«Белогорье» обыграло «Динамо-Урал» и вышло в полуфинал Кубка России

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» победил уфимское «Динамо-Урал» в ответном матче 1/4 финала Кубка России-2026. Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 3:1 (25:21, 25:13, 29:31, 25:20). Эта победа обеспечила белгородцам выход в полуфинал турнира.

В команде хозяев отличился Георгий Заболотников, заработавший 13 очков. Павел Тетюхин и Иван Подребинкин набрали по 11 очков. У «Динамо-Урала» самым результативным стал Иван Скворцов с 22 очками, Кирилл Урсов принес команде 13 очков, у Ильи Сподобца 6 очков.

Белгородцы уверенно начали матч, выиграв первый сет, а во второй партии и вовсе не оставили шансов сопернику — 25:13, что автоматически вывело «львов» в полуфинал. Третий сет выдался напряженным: гости имели три сетбола, но «Белогорье» отыгралось и вышло вперед (26:25), однако уфимцы все же сумели вырвать победу в партии — 29:31. В четвертой партии хозяева быстро восстановили контроль над игрой и довели матч до победы.

«На концентрации акценты делали, но все равно в первой партии "плюс 2-3" уходили, потом давали "Уралу" сравнять счет. Но как раз после перерыва в конце то, что попросил, то и сделали. Куда надо подали, что надо закрыли, доигровки взяли. По поводу концентрации в конце первой партии и в целом по игре вопросов нет»,— прокомментировал игру главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский.

Старший тренер «Динамо-Урал» Антон Малышев отметил роль характера и личности в повторных матчах с тем же соперником. «Определяющей я бы назвал не первую, а вторую партию — провал, неоднозначные решения и неопытность и молодость нашего диагонального, который после одной-двух ошибок чуть-чуть впал в ступор. Но в итоге по игре он выдал хорошую линейку по цифрам и в целом приятно, что доигровщик, играя на позиции диагонального, выглядел достаточно уверенно»,— добавил наставник гостей.

По итогам четвертьфинальной серии (счет 2:0) «Белогорье» вышло в полуфинал Кубка России, где 23 и 26 апреля сыграет с клубом «Факел-Ямал» из Нового Уренгоя. Победитель этой серии выйдет в «Финал шести».

Алина Морозова