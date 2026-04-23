Коммунисты провели черту оседлости

Фракция КПРФ в Госдуме 23 апреля провела круглый стол о перспективах законодательного регулирования «проблемных вопросов миграции». Оказалось, что ответы на них у коммунистов уже есть: это переход от системы трудовых патентов к механизму организационного набора, введение ценза оседлости, исключение мигрантов из отдельных секторов экономики и даже смена социально-экономического курса страны.

Заседание круглого стола на тему «Перспективы законодательного регулирования проблемных вопросов миграции»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заседание круглого стола на тему «Перспективы законодательного регулирования проблемных вопросов миграции»

Главную проблему миграционной политики обозначил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников: по его словам, ею занимаются многочисленные структуры во главе с «большими начальниками», но в итоге «у семи нянек дитя без глаза». В Совете безопасности РФ соответствующую комиссию возглавляет его зампред Дмитрий Медведев, в правительстве — вице-премьер Татьяна Голикова, под руководством главы МИДа Сергея Лаврова работает комиссия по делам соотечественников, а министр внутренних дел Владимир Колокольцев занимается правами переселенцев. И даже в Думе существует два «миграционных» начальника — специальный представитель палаты по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин и глава межфракционной комиссии по миграционной политике Ирина Яровая (оба — «Единая Россия»), перечислил господин Калашников.

«Каждый решает свою важную задачу, но при этом главная проблема, связанная с незаконной миграцией, находится в плоскости вопросов труда»,— подчеркнул коммунист, посетовав, что профильное министерство оказалось вне этой сферы деятельности. Также Леонид Калашников раскритиковал систему трудовых патентов, которой в КПРФ хотят противопоставить механизм организационного набора на основании разрешения на работу по примеру «братской Белоруссии».

Зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев высказал мнение, что нынешний миграционный поток нарушает исторически сложившийся в стране этнокультурный и конфессиональный баланс.

По его мнению, в первую очередь на рынке труда необходимо защищать интересы «коренного населения». Для этого господин Матвеев предложил использовать «юридическую формулу ценза оседлости» при выдаче мигрантам разрешения на ношение оружия, поступлении на работу в правоохранительные органы, суды, органы госвласти, а также при участии в выборах. «Органам местного самоуправления нужно дать право вводить запрет на приобретение недвижимости, чтобы не создавались анклавы»,— подчеркнул депутат.

Приглашенный на мероприятие основатель общественно-политического движения «Общество. Будущее» Роман Юнеман предложил дифференцировать подходы к разным типам мигрантов: разделять тех, кто приезжает сюда работать, и кто хочет здесь жить, а также представителей коренных народов России. Более того, желательно «придумать для них разные слова», добавил господин Юнеман. По его мнению, организационный набор — это «большая промежуточная победа», но нужно «стремиться к тому, чтобы уйти от низкоквалифицированной миграции».

Руководитель петербургского регионального отделения общества «Царьград» Вадим Окрушко заявил, что «нужно исключить мигрантов из ряда секторов — здравоохранения, образования, общепита» и вернуть их туда, где они «действительно нужны — в промышленности и на стройке».

Он также согласился с тем, что «патентная система себя изжила».

Наконец, депутат Денис Парфенов перевел обсуждение в предвыборную плоскость, провозгласив, что полностью побороть проблему можно, только сменив социально-экономический курс страны, поскольку приток мигрантов «выгоден капиталистам». Все свои рекомендации коммунисты традиционно пообещали разослать заинтересованным министерствам и ведомствам.

Ксения Веретенникова