В Ростовской области прогнозируется ветровой нагон воды

До конца суток 23 апреля, а также ночью и утром 24 апреля на устьевом участке Дона ожидается ветровой нагон воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко

Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко

По данным ведомства, уровень воды в Азове поднимется на 20-40 см выше неблагоприятной отметки. Также уровень воды поднимется в Ростове-на-Дону, а в Аксае приблизится к неблагоприятной отметке. Жителей региона призывают быть внимательнее и осторожнее.

Наталья Шинкарева

