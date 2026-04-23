Умерла знаменитая французская балерина и педагог Клод Бесси

На 94-м году жизни скончалась французская балерина, бывший балетмейстер и директор балетной школы Парижской оперы Клод Бесси. Об этом сообщила экс-глава балетной труппы Парижской оперы Брижит Лефевр, передает Radio France.

Клод Бесси родилась в октябре 1932 года. Она начала обучение в балетной школе Парижской оперы с 10 лет, а через три года присоединилась к балетной труппе, став самой юной балериной в истории Парижской оперы. В 1956 году она получила звание этуали — высшее в балетной иерархии.

Балерина сыграла ведущие роли в балетах Сержа Лифаря «Белоснежка» (1951), «Фантастические свадьбы» (1955) и «Дафнис и Хлоя» (1958). Она также работала с Джорджем Баланчиным, Джином Келли, Юрием Скибиным и Джоном Кранко. Клод Бесси ставила балеты для Комеди Франсез и Опера-Комик.

В 1970–1971 годах Клод Бесси была балетмейстером Парижской оперы, а с 1972 до 2004 года возглавляла балетную школу, где провела реформу системы обучения. Среди ее учеников — Сильви Гийем, Патрик Дюпон, Элизабет Платель и Мари-Клод Пьетрагалла. За свою карьеру она удостоилась национального ордена «За заслуги» — второй по значимости госнаграды Франции.

В 2017 году Клод Бесси дала «Ъ» интервью.