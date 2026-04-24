Выплаты владельцам ПВЗ Wildberries упали на четверть

Как выяснил «Ъ», агентское вознаграждение, выплаченное владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, в 2025 году сократилось на 25% по сравнению с предыдущим годом, составив 10,1 млрд руб. При этом общее количество ПВЗ за тот же период увеличилось на 43%, достигнув 94 тыс.

Такая динамика содержится в пояснительной записке к бухотчетности ООО РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ), с которой ознакомился «Ъ». В компании объяснили это оптимизацией затрат на маркетинг и изменением структуры партнерской базы в пользу крупных сетевиков.

Снижение выплат на фоне роста числа точек негативно сказалось на предпринимателях. Из-за открытия новых пунктов в непосредственной близости друг от друга доходность каждой отдельной точки падает, в то время как операционные расходы, в частности аренда, растут. По оценкам участников рынка, средний чистый доход от одного ПВЗ сейчас составляет около 15 тыс. руб. в месяц. В результате число желающих продать свой бизнес растет: на «Авито» количество объявлений о продаже ПВЗ в первом квартале 2026 года увеличилось на 42% год к году.

Ситуация у Wildberries отличается от политики других крупных маркетплейсов. В Ozon в марте 2026 года выплаты на точку выросли на 5% год к году, а «Яндекс Маркет», догоняющий по числу ПВЗ, остается более лояльным к партнерам.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «В пункты выдачи недовезли денег».