Суд отказался продлевать домашний арест экс-начальнику отдела «ЮграМегаСпорт»

Ханты-Мансийский районный суд отказал следствию в продлении домашнего ареста бывшему начальнику отдела эксплуатации АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт» Юрию Данько, обвиняемому в получении взяток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов округа.

Суд не удовлетворил соответствующее ходатайство, указав, что следствие повторно привело доводы, ранее признанные необоснованными, и не представило новых оснований для продления меры пресечения. Кроме того, с момента предыдущего рассмотрения вопроса по делу практически не проводились следственные и процессуальные действия, за исключением продления срока следствия и принятия дела к производству новым следователем.

«Суд отказал в продлении домашнего ареста, указав на неэффективную организацию расследования, грубое нарушение принципов уголовно-процессуального законодательства и разумных сроков производства по делу»,— говорится в сообщении суда. Отмечается, что решение суда не предрешает вопрос о виновности или невиновности фигуранта.

Юрию Данько инкриминируется пп. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), также он подозревается в трех преступлениях по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за действия или бездействие). В феврале 2026 года суд отправил его под стражу. В марте мера пресечения была смягчена до домашнего ареста. По версии следствия, в январе 2026 года он, используя служебное положение, потребовал от предпринимателя взятку 250 тыс. руб. за неприменение обязательных требований при заключении договоров с «ЮграМегаСпорт».

Полина Бабинцева