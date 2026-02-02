В ХМАО арестовали начальника отдела эксплуатации «Югра Мега Спорт»

Ханты-Мансийский районный суд (ХМАО-Югра) отправил в СИЗО до 22 марта начальника отдела эксплуатации «Югра Мега Спорт» Юрия Данько, сообщили в пресс-службе судов Югры. Ему инкриминируется п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По статье ему грозит вплоть до 12 лет лишения свободы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным следствия, 23 января текущего года Юрий Данько, используя свое служебное положение руководителя профильного отдела автономного учреждения, потребовал от местного коммерсанта взятку в размере 250 тыс. руб. За эту сумму он обещал не применять обязательные требования, предусмотренные федеральным законодательством, при заключении договоров между «Югра Мега Спорт» и предпринимателем.

Задержанием Юрия Данько занимались сотрудники УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В результате оперативно-розыскных мероприятий была зафиксирована передача денежных средств в салоне автомобиля.

Артем Путилов