В Шахтах бывшего замглавврача больницы осудили за взяточничество

Суд в Шахтах признал виновной в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) бывшую заместительницу главного врача местной больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В деле содержится шесть эпизодов. Суд установил, что обвиняемая в 2024 году получила от шести работников угольной отрасли взятки за оформление положительных заключений о наличии у них профессиональных заболеваний. Эти заболевания давали право на получение компенсационных выплат. Общая сумма взяток составила 380 тыс. руб.

Суд приговорил фигурантку к двум годам и девяти месяцам колонии общего режима. В течение того же срока она не сможет занимать должности в сфере здравоохранения и выплатить штраф в размере 380 тыс. руб.

Наталья Шинкарева