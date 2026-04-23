Путин поручил обеспечить бесперебойную работу жизненно важных сервисов во время отключения интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что портал Госуслуг, платежные системы, запись к врачу и другие важные сервисы должны бесперебойно работать даже при ограничении интернета.

«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов, — сказал президент на заседании с правительством. — Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом».

«То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать», — добавил глава государства (цитата по ТАСС).

Проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов Владимир Путин поручил главе Минцифры Максуту Шадаеву. Глава государства отметил, что соответствующее поручение также будет дано правоохранительным органам.