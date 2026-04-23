Российские ватерполистки без поражений прошли предварительный этап Кубка мира

Женская сборная России по водному поло со счетом 27:5 обыграла соперниц из ЮАР в матче третьего тура предварительного этапа второго дивизиона Кубка мира. Таким образом, российские ватерполистки вышли в play-off соревнования.

На предварительном этапе каждая из 15 команд должна провести по три матча. Россиянки в первом туре разгромили аргентинок (33:11), а во втором — немок (26:4) и располагаются на первом месте в турнирной таблице.

Российская сборная впервые с 2022 года выступила с национальной символикой. 13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с отечественных спортсменов санкции.

Турнир проходит на Мальте. Play-off стартует 24 апреля. Две лучшие команды второго дивизиона выйдут в суперфинал Кубка мира, который пройдет с 22 по 26 июля в Сиднее. Места в суперфинале также полагаются пяти сильнейшим сборным первого дивизиона и сборной страны-хозяйки.

