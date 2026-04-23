Генералу свобода только снится

Военный суд в Москве 23 апреля вынес приговор по уголовному делу бывших руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерала Михаила Варенцова и начальника Главного центра информационных технологий по инженерно-техническому обеспечению ведомства (ГЦИТ) полковника Николая Чепкасова. По версии обвинения, они организовали приемку и оплату специального программного обеспечения, которое не соответствовало требованиям госконтрактов. Ущерб составил порядка 350 млн руб. Михаил Варенцов получил шесть с половиной лет колонии, Николай Чепкасов — пять лет, обоих лишили званий.

Бывшего главу департамента Росгвардии Михаила Варенцова лишили не только свободы, но и звания

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшим генерал-майору Михаилу Варенцову и полковнику Николаю Чепкасову. Председательствовал на процессе судья Валерий Гудзенко.

Фигуранты были задержаны в апреле прошлого года, после чего по решению 235-го гарнизонного военного суда их отправили под арест. Первоначально им вменили в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем обвинение переквалифицировали на превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, с причинением тяжких последствий (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело поступило в суд в ноябре 2025 года. На его рассмотрение председательствующему потребовалось 20 заседаний.

По версии обвинения, Росгвардия в 2019–2020 годах заключила с научно-исследовательским институтом «Восход» три многомиллионных контракта, связанных с разработкой федеральной платформы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ФПКО СПО ГИС). Обязанности по контролю за выполнением контрактов возлагались на генерала Варенцова.

Как говорится в деле, генерал Варенцов дал своим подчиненным указания подписать акты приемки работ, не отвечающих требованиям технического задания, причинив таким образом бюджету ущерб в размере 306 млн руб.

В ходе выполнения третьего госконтракта генерал Варенцов, по данным следствия, вступил в преступный сговор с новым начальником ГЦИТ полковником Чепкасовым, вместе с которым они обеспечили приемку работ ненадлежащего качества и их оплату на сумму 49,2 млн руб.

По материалам дела, приемка была произведена на основании формальной проверки в эмуляторе, не подтверждающей способность ФПКО реально функционировать в операционной среде заказчика. Также там указано, что в обязанности подсудимых входило не только создание программы, но и оснащение подразделений, для которых она предназначалась, соответствующим профессиональным оборудованием.

Всего ущерб, причиненный Росгвардии в результате преступной деятельности фигурантов, составил 356 млн руб.

Подсудимые Варенцов и Чепкасов были признаны виновными, им назначено шесть с половиной и пять лет колонии общего режима соответственно. В качестве дополнительного наказания суд лишил бывших росгвардейцев звания и госнаград, а также права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на госслужбе, на два с половиной года. Судом был частично удовлетворен иск представителя Росгвардии о возмещении ущерба.

Ефим Брянцев