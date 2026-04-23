FIBA сняла ограничения с российских молодежных сборных 3х3

Международная федерация баскетбола (FIBA) допустила к турнирам российские и белорусские молодежные сборные 3х3. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Россия и Белоруссия получили исключительное разрешение на регистрацию команд U21 в конференциях Юношеской лиги наций FIBA 3x3, которые пройдут в Китае и Малайзии»,— говорится в релизе. Отмечается, что решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета о допуске российских юниоров к участию в индивидуальных и командных турнирах без каких-либо ограничений, то есть с национальным флагом и гимном.

При этом в FIBA отметили, что отстранение остальных российских и белорусских команд остается в силе как минимум до следующего заседания исполкома организации, которое запланировано на сентябрь 2026 года.

