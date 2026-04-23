Канадские города сожалеют о решении принять матчи чемпионата мира 2026 года

Реальные расходы канадских городов, связанные с проведением матчей чемпионата мира по футболу 2026 года, в несколько раз превысили заявленные первоначально суммы. В результате, как пишет газета The Globe and Mail, местные власти уже «сожалеют» о решении принять мировое первенство.

По данным источника, Международная федерация футбола (FIFA) сперва сообщила руководству Ванкувера, что проведение семи игр обойдется городу в $240 млн. С тех пор эта цифра выросла до $624 млн. Существует вероятность, что в итоге расходы муниципальных властей могут достичь $1 млрд — еще по меньшей мере $345 млн могут потребоваться на обеспечение безопасности.

Член городского совета Торонто Джош Мэтлоу отметил, что в 2018 году был предоставлен план, согласно которому расходы на проведение шести матчей чемпионата мира должны были составить $45 млн. Однако впоследствии сумма постепенно возрастала «в том числе в связи с различными обременительными требованиями FIFA». На сегодняшний день прогнозируется, что мировое первенство будет стоить столице провинции Онтарио $380 млн. По мнению господина Мэтлоу, руководство города серьезно просчиталось, выдав головной футбольной организации карт-бланш.

Чемпионат мира по футболу также примут США и Мексика. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

Таисия Орлова