Нижегородский омбудсмен за год помогла вернуть из украинского плена 50 бойцов

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына за 2025 год помогла с возвращением на родину 50 военнослужащих из украинского плена. Об этом говорится в отчете омбудсмена, представленном в заксобрание.

Кроме того, омбудсмен помогла вернуть двух гражданских лиц, незаконно удерживаемых в Украине. Среди них моряк, пробывший три года в украинской тюрьме.

Еще 47 участникам СВО уполномоченный помогла в установлении статуса, 23 — в направлении на лечение и прохождение военно-врачебной комиссии, 13 бойцам и членам их семей — в получении выплат. Семь заявителей получили помощь в выдаче удостоверения члена семьи погибшего участника СВО.

Всего за год омбудсмену поступило 2,98 тыс. обращений от участников СВО и их семей — почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

