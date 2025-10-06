Нижегородский моряк вернулся домой после трех лет в украинской тюрьме

Среди освобожденных на прошлой неделе из украинских тюрем четырех нижегородцев был моряк — член экипажа гражданского судна, находившегося в порту Одессы в 2022 году. Украинские власти задержали его вскоре после начала СВО и затем осудили на реальный срок, обвинив в покушении на территориальную целостность Украины. Из плененных нижегородцев он дольше всех пробыл в заключении.

Как ранее сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, 2 октября в результате напряженных переговоров украинская сторона освободила и на границе с Белоруссией передала 20 россиян, которых удерживали в специализированных учреждениях на территории Украины. Из возвращенных граждан половина была угнана из Суджанского района Курской области.

«Невозможно описать, с каким облегчением и слезами на глазах люди шли нам навстречу. Многие из них пережили угрозы, давление, изоляцию — но не сломались. Их стойкость, вера в справедливость и уверенность в том, что Россия не оставит своих, вдохновляют и напоминают, ради чего мы ежедневно работаем», – сообщила Татьяна Москалькова.

Иван Сергеев