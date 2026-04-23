Великобритания и Франция договорились защищать Ла-Манш от нелегальных переправ

Министры внутренних дел Великобритании и Франции Шабана Махмуд и Лоран Нуньез подписали соглашение о предотвращении незаконных пересечений пролива Ла-Манш, передает BBC. Оно на три года продлевает Сандхерстский договор 2018 года об общей границе и совместной борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой.

Согласно обновленному соглашению Великобритания выделит до £660 млн (€766 млн) на помощь Франции в усилении пограничного контроля и направит туда полицейских, прошедших подготовку по борьбе с массовыми беспорядками. Документ предусматривает использование Францией беспилотников, двух вертолетов и развертывание системы видеонаблюдения для перехвата нарушителей. План также включает увеличение к 2029 году числа контролирующих Ла-Манш сотрудников правоохранительных органов на 50% (примерно до 1,4 тыс.).

По условиям соглашения около £160 млн (€184 млн) британского финансирования может быть отозвано через год, если меры окажутся неэффективными. Целевые показатели при этом не обозначены.

Екатерина Наумова