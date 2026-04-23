Великобритания и Франция договорились защищать Ла-Манш от нелегальных переправ

Министры внутренних дел Великобритании и Франции Шабана Махмуд и Лоран Нуньез подписали соглашение о предотвращении незаконных пересечений пролива Ла-Манш, передает BBC. Оно на три года продлевает Сандхерстский договор 2018 года об общей границе и совместной борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой.

Согласно обновленному соглашению Великобритания выделит до £660 млн (€766 млн) на помощь Франции в усилении пограничного контроля и направит туда полицейских, прошедших подготовку по борьбе с массовыми беспорядками. Документ предусматривает использование Францией беспилотников, двух вертолетов и развертывание системы видеонаблюдения для перехвата нарушителей. План также включает увеличение к 2029 году числа контролирующих Ла-Манш сотрудников правоохранительных органов на 50% (примерно до 1,4 тыс.).

По условиям соглашения около £160 млн (€184 млн) британского финансирования может быть отозвано через год, если меры окажутся неэффективными. Целевые показатели при этом не обозначены.

Екатерина Наумова

Фотогалерея

Тоннель в Европу

Впервые идея тоннеля, соединяющего французский и английский берега Ла-Манша, возникла в конце XVIII — начале XIX века. Проект был предложен Наполеоном при заключении мирного договора между Англией и Францией, однако из-за войны он так и остался на бумаге. Соглашение о строительстве Евротоннеля было подписано лишь в 1987 году британским премьер-министром Маргарет Тэтчер и президентом Франции Франсуа Миттераном

Фото: AP / sStf

Строительство тоннеля началось еще в 1876 году, но спустя семь лет было остановлено из-за опасения британцев, что тоннель может стать причиной возможного вторжения противника на территорию Великобритании

Фото: AP

Работы возобновились в 1922 году по инициативе британской стороны, но снова были остановлены по политическим причинам. Лишь по окончании Второй мировой войны была достигнута некоторая определенность в вопросе строительства

Фото: AP / QA Photos

По проекту, окончательно утвержденному в 1987 году, тоннель должен был соединить два города — Кале (Франция) и Фолкстоун (Великобритания). Этот путь был выбран, так как был самым коротким из возможных. Подрядчиком строительства стал англо-французский консорциум TransManche Link, в состав которого вошли десять строительных компаний и пять инвестиционных банков

Фото: AP

1 декабря 1990 года тоннель был соединен. Погрешность была совсем незначительной

Фото: AP / Michel Lipchitz

В конечном итоге англичане построили 84 км тоннеля, а французы — 69 км

Фото: AP

В проекте участвовали 13 тыс. рабочих и инженеров. Последние метры тоннеля английские и французские бурильщики проделали вручную — с помощью кирок и лопат

Фото: AP

В целом прокладка тоннеля заняла три года. Однако из-за постоянных остановок, связанных с нехваткой средств, строительство заняло семь лет

Фото: AP

Тоннель протяженностью около 51 км стал самым длинным тоннелем под морским дном

Фото: AP / Michel Lipchitz

Евротоннель терпел убытки на протяжении многих лет — о первой прибыли управляющая компания заявила только в 2008 году. Он стоил $15 млрд. Один километр тоннеля обошелся примерно в $297 млн

Фото: AP / Michel Lipchitz

6 мая 1994 года Евротоннель был торжественно открыт королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном

Фото: AP / Laurent Rebours

Максимальная скорость, достигаемая поездом, равна 350 км/ч. Таким образом, из Парижа в Лондон можно добраться за 2 часа 35 минут. Сам тоннель поезда пересекают в среднем за 35 минут

Фото: AP / Max Nash

Впервые идея тоннеля, соединяющего французский и английский берега Ла-Манша, возникла в конце XVIII — начале XIX века. Проект был предложен Наполеоном при заключении мирного договора между Англией и Францией, однако из-за войны он так и остался на бумаге. Соглашение о строительстве Евротоннеля было подписано лишь в 1987 году британским премьер-министром Маргарет Тэтчер и президентом Франции Франсуа Миттераном

Фото: AP / sStf

Строительство тоннеля началось еще в 1876 году, но спустя семь лет было остановлено из-за опасения британцев, что тоннель может стать причиной возможного вторжения противника на территорию Великобритании

Фото: AP

Работы возобновились в 1922 году по инициативе британской стороны, но снова были остановлены по политическим причинам. Лишь по окончании Второй мировой войны была достигнута некоторая определенность в вопросе строительства

Фото: AP / QA Photos

По проекту, окончательно утвержденному в 1987 году, тоннель должен был соединить два города — Кале (Франция) и Фолкстоун (Великобритания). Этот путь был выбран, так как был самым коротким из возможных. Подрядчиком строительства стал англо-французский консорциум TransManche Link, в состав которого вошли десять строительных компаний и пять инвестиционных банков

Фото: AP

1 декабря 1990 года тоннель был соединен. Погрешность была совсем незначительной

Фото: AP / Michel Lipchitz

В конечном итоге англичане построили 84 км тоннеля, а французы — 69 км

Фото: AP

В проекте участвовали 13 тыс. рабочих и инженеров. Последние метры тоннеля английские и французские бурильщики проделали вручную — с помощью кирок и лопат

Фото: AP

В целом прокладка тоннеля заняла три года. Однако из-за постоянных остановок, связанных с нехваткой средств, строительство заняло семь лет

Фото: AP

Тоннель протяженностью около 51 км стал самым длинным тоннелем под морским дном

Фото: AP / Michel Lipchitz

Евротоннель терпел убытки на протяжении многих лет — о первой прибыли управляющая компания заявила только в 2008 году. Он стоил $15 млрд. Один километр тоннеля обошелся примерно в $297 млн

Фото: AP / Michel Lipchitz

6 мая 1994 года Евротоннель был торжественно открыт королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном

Фото: AP / Laurent Rebours

Максимальная скорость, достигаемая поездом, равна 350 км/ч. Таким образом, из Парижа в Лондон можно добраться за 2 часа 35 минут. Сам тоннель поезда пересекают в среднем за 35 минут

Фото: AP / Max Nash

