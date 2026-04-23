МУС подтвердил обвинения экс-президента Филиппин в преступлениях против человечности

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) постановила, что экс-президент Филиппин Родриго Дутерте может предстать перед этим судом. Как сообщает BBC, 81-летнего политика обвиняют в преступлениях против человечности и возлагают на него ответственность за внесудебные убийства тысяч филиппинцев.

В своем постановлении судьи палаты «единогласно подтвердили» наличие «веских оснований» считать, что экс-президент Филиппин совершил инкриминируемые преступления. Заключение стало ответом на несколько апелляций Родриго Дутерте. Экс-президент утверждал, что его не может судить МУС, поскольку Филиппины в 2019 году вышли из Римского статута. Но судьи палаты указали на то, что рассматриваемые преступления совершались в 2011–2019 годах, когда Филиппины еще были членом МУС. Судьи также дали разрешение на участие в предстоящем судебном процесс более 500 человек, пострадавших от действий администрации Дутерте.

Родриго Дутерте был президентом Филиппин с 2016 по 2022 год. В 2011–2019 годах по его распоряжению в стране велась «война с наркотиками», в ходе которой правоохранительным органам разрешалось убивать на месте подозреваемых в торговле или употреблении наркотиков. В марте 2025 года Дутерте был арестован по ордеру МУС и с тех пор находится под стражей в Гааге.

Алена Миклашевская