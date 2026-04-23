Военный суд в Ростове вынес приговор жителю Адыгеи за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении Михаила Кузнецова, обвиняемому по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма) и одного преступления по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в январе 2025 года Кузнецов опубликовал видеоролик и текстовый комментарий к нему с обоснованием допустимости насилия и причинения вреда к не исповедующим ислам лицам. Кроме того, в декабре 2024 года он разместил в сети текстовое сообщение с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности.

Суд назначил Кузнецову три года колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

