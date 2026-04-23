В Таганроге питбайкер пострадал в ДТП с легковушкой

В ДТП с участием питбайка в Таганроге пострадал подросток, сообщает пресс-служба Госавтоинспекии Ростовской области.

По данным ведомства, утром 23 апреля в районе ул. Ленина, 217 20-летний водитель Honda Civic не предоставил преимущество в движении и столкнулся с питбайком, за рудем которого находился 16-летний подросток. «В результате ДТП водитель спортивного инвентаря получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение»,— говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей строго соблюдать требования Правил дорожного движения, быть внимательными при проезде перекрёстков и предоставлять преимущество в движении, а также не допускать управления мототехникой несовершеннолетними.

