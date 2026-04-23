Начальником УФСБ по Ярославской области стал Максим Денисов

Максим Денисов указом президента России назначен начальником УФСБ России по Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в Мах.

«Он продолжительное время служит в органах государственной безопасности на руководящих должностях, прибыл в Ярославль из центрального аппарата ведомства. Уверен, что его опыт и профессионализм послужат во благо региона и его жителей»,— написал Михаил Евраев.

Губернатор поблагодарил за результативную совместную работу Александра Куманяева, который возглавлял ярославское УФСБ с 2018 года, и пожелал ему «успешного выполнения новых служебных задач».

Алла Чижова

