Глава Минцифры пообещал обеспечить связью LTE все российские села к 2030 году

Президент России Владимир Путин назвал доступ к интернету в небольших населенных пунктах от 100 до 1 тыс. человек «чрезвычайно важным» вопросом. По словам главы государства, по этому направлению ведется отдельная работа. Президент спросил у главы Минцифры Максута Шадаева, как с этим «обстоит дело».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«С учетом и происходящих событий, имею в виду паводки и так далее. Это чрезвычайно важно. Особенно, когда люди оказываются отрезанными от, так скажем, большой земли»,— сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Максут Шадаев пообещал обеспечить доступ к скоростному интернету для 97% жителей к 2030 году. К этому же времени во всех селах с населением до 1 тыс. человек должна быть обеспечена связь в формате LTE, добавил министр. «Наличие доступного скоростного интернета, конечно, сегодня является базовой потребностью для наших граждан»,— отметил он.

Говоря о приграничных регионах, глава Минцифры предложил прокладывать интернет-кабели напрямую к конкретным потребителям. Такое решение связано с угрозой ударов беспилотников и применением средств радиоэлектронной борьбы.