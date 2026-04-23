Решетников: задача по снижению инфляции в России во многом решена

Задача по снижению инфляции в России уже во многом решена, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, замедление роста цен — «абсолютно устойчивая тенденция».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Несмотря на вызовы и попытки исключить Россию из глобальных процессов, наша экономика остается устойчивой, открытой, конкурентоспособной, сохраняет рыночный характер», — отметил господин Решетников, выступая на сербско-российском деловом форуме в Белграде (цитата по «Интерфакс»).

Министр подчеркнул, что низкие темпы экономического роста, который в прошлом году составил 1%, — это осознанный шаг и «плата за снижение инфляции». При этом Максим Решетников отметил, что за последние три года экономика выросла почти на 10%. Одновременно на низком уровне сохраняется безработица.

Согласно прогнозам Центробанка, в 2026 году инфляция составит от 4,5% до 5,5%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, проинфляционные риски со стороны бюджетного фактора и внешних условий, включая ситуацию в Ормузском проливе, пока сохраняются.