Набиуллина: Банк России подведет черту под пятью годами высокой инфляции

В 2026 году Банк России намерен преодолеть тенденцию последних лет и вернуться к более умеренным показателям инфляции. При этом регулятор не готов добиваться снижения темпов роста цен любыми путями. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы не отказались в этом году подвести черту после пяти лет высокой инфляции», — сказала глава ЦБ на Биржевом форуме Московской биржи (цитата по ТАСС). Она напомнила, что на этот год прогноз по инфляции — от 4,5 до 5,5%, потому что «мы не стремимся любой ценой достичь 4%».

По словам госпожи Набиуллиной, проинфляционные риски со стороны бюджетного фактора все еще не ослабевают. Также есть проинфляционные риски со стороны внешних условий — в качестве примера глава ЦБ привела ситуацию в Ормузском проливе. Она добавила, что ЦБ может «принять такие решения, которые ... могут привести инфляцию к более низким значениям», но «не считаем это целесообразным».