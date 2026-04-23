МИД Эстонии раскрыл детали 20-го пакета санкций ЕС против России

Евросоюз внесет в 20-й пакет санкций еще 60 компаний, 117 физлиц и 46 танкеров, задействованных в транспортировке российской нефти. Об этом сообщило министерство иностранных дел Эстонии на официальном сайте.

Также планируется ограничить Россию в покупке танкеров. Кроме того, по данным эстонского МИДа, вводится запрет на предоставление услуг российским ледоколам и СПГ-танкерам.

Сегодня Европейский совет официально одобрил 20-й пакет санкций против России, а также предоставление Украине кредита в размере €90 млрд. Проект ограничений был представлен в феврале. Изначально предполагалось, что в него войдет полный запрет на морские перевозки российской нефти, однако ЕС исключил этот пункт из списка.