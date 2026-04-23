Директора липецкой компании по производству бумаги заподозрили в хищении 94 млн

УМВД России по Липецкой области расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении 44-летней руководительницы компании — производителя бумаги и картонной тары. Ущерб оценивается в 93,8 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ.

В пресс-службе региональной полиции на звонок «Ъ-Черноземье» для уточнения названия компании и имени руководителя не ответили.

По предварительным данным, в 2023 году подозреваемая без одобрения учредителей заключила с банком договор об открытии кредитной линии. Для обеспечения обязательств она предоставила поддельные договоры поручительства от имени собственников фирмы, после чего получила 93,8 млн руб. Средствами липчанка, как полагает следствие, распорядилась по собственному усмотрению. После того, как лимит был исчерпан, а задолженность не погашена, банк обратился в полицию.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении гендиректора и владельца тамбовского ООО «Аркс7» Максима Дербина. Ущерб от его действий оценивается в 300 млн руб.

Кабира Гасанова