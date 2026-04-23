ИИ-компанию Mercor обвинили в раскрытии персональных данных работников партнерам

Американский стартап Mercor обвиняется в передаче третьим сторонам информации о своих подрядчиках и соискателях. Как сообщает The Wall Street Journal, компании за последние две недели предъявлено как минимум семь коллективных исков. Mercor — один из лидеров по тренировке моделей ИИ, клиентами которого являются в том числе OpenAI, Anthropic и Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена).

В одном из исков, в частности, утверждается, что Mercor собирала биографические данные кандидатов, записи собеседований, биометрическую информацию, а также мониторинг компьютеров сотрудников. Эти сведения передавались партнерам компании. В исках также утверждается, что стартап практикует обучение клиентских моделей на материалах, потенциально принадлежащих другим компаниям.

Для тренировки ИИ Mercor нанимает десятки тысяч высококвалифицированных подрядчиков — врачей, юристов, инвестбанкиров и журналистов. В 2025 году их было нанято около 30 тыс.

В самой компании обвинения назвали спекулятивными, заверив, что серьезно относятся к конфиденциальности клиентов, подрядчиков, сотрудников и соискателей, и пообещали опровергнуть их в суде.

