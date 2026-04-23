Инвестиции в академии клубов РПЛ выросли почти втрое за пять лет

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2025 году вложили в академии и молодежные команды 7,4 млрд руб., пишет «РБ Спорт». Это почти втрое больше, чем в 2020 году: тогда 16 клубов элитного отечественного дивизиона суммарно инвестировали 2,79 млрд руб.

Сообщается, что лидер по этому показателю — действующий чемпион «Краснодар» (около 1,6 млрд руб.), следом идут петербургский «Зенит» и московское «Динамо» (по 1,2 млрд руб.). ЦСКА планирует увеличение расходов на молодежный сектор с 556 до 890 млн руб. к 2026 году.

В целом же в материале отмечается, что молодежные структуры функционируют у всех участников лиги, включая клубы с небольшими бюджетами — грозненский «Ахмат» (около 30 млн руб.), калининградскую «Балтику» (59 млн руб.) и «Оренбург» (107 млн руб.).

Развитие академий является обязательным условием лицензирования для клубов РПЛ. Российский футбольный союз (РФС) ежегодно направляет более 2,5 млрд руб. на финансирование соревновательной системы Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) и около 1 млрд — в проект «Футбол в школе». Суммарные инвестиции в детско-юношеский футбол по итогам 2025 года перевалили за 11 млрд руб.

Арнольд Кабанов