Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Мадриде

19-я ракетка мира Диана Шнайдер пробилась в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Мадриде. Во втором раунде россиянка победила испанку Джессику Боусас Манейро, занимающую 50-е место в мировом рейтинге.

Фото: Marijan Murat / dpa / AP

Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов. Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:1. В следующем круге Диана Шнайдер сыграет против 12-й ракетки мира швейцарки Белинды Бенчич, которая ведет в личных встречах — 2:0.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет €8,2 млн, завершится 3 мая. Его действующей победительницей является лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко.

Таисия Орлова

