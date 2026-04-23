Ярославца приговорили к 7 годам лишения свободы за сбитого дорожного рабочего

Дзержинский районный суд Ярославля приговорил местного жителя, насмерть сбившего дорожного рабочего, к 7 годам колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Фото: пресс-служба Дзержинского районного суда г. Ярославля

Суд установил, что ночью 11 октября 2025 года подсудимый, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ», на перекрестке улиц Труфанова и проспекта Дзержинского проехал на красный сигнал светофора, врезался в боновое ограждение и сбил дорожного рабочего, занимавшегося трамвайными путями. Рабочий от полученных травм скончался, а водитель скрылся с места ДТП.

В ходе следствия было установлено, что подсудимый ехал со скоростью 95-107 км/ч, водительских прав у него никогда не было. В ночь происшествия он выпивал в автомобиле виски и сидр вместе со своим другом, которого позже решил отвезти домой. Отмечается, что дорожный рабочий был одет в светоотражающий жилет.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении вмененного преступления признал в полном объеме»,— сообщили в пресс-службе.

Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами, сопряженном с оставлением места его совершения. Помимо лишения свободы суд запретил подсудимому садиться за руль на протяжении трех лет.

В пользу компании, имущество которой пострадало в ДТП, с ярославца взыскано 1,5 млн руб. в качестве возмещения ущерба. Иск потерпевшей, супруги погибшего, суд оставил без рассмотрения, она может подать его в порядке гражданского судопроизводства. Приговор не вступил в силу.

Алла Чижова