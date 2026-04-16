Кабмин вскоре определится с вопросом о сокращении паузы в валютных операциях

Правительство не будет полностью отказываться от торгов на валютном рынке по бюджетному правилу, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, вопрос более быстрого возобновления операций планируется разрешить в ближайшее время.

«Действительно, мы приостановили до июля участие на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Понимали, что у нас в бюджете цена отсечки составляет по текущему году $59 за баррель,— сказал господин Силуанов на «Биржевом форуме 2026» (цитата по «РИА Новости»).— А в начале года показатель был значительно ниже. Мы за два месяца чуть меньше 500 млрд руб. потратили из ФНБ».

Бюджетное правило позволяет перераспределять доходы от экспорта нефти и газа. Все доходы, превышающие установленную на 2026 год цену отсечения нефти в $59 за баррель, направляют на покупку валюты и золота для Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если происходит наоборот, Минфин России продает валюту и золото.

Операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке приостановлены в России до 1 июля. Решение принято из-за необходимости изменить цену отсечения нефти по бюджетному правилу с 2027 года, поясняли в правительстве. Сейчас показатель составляет $60 за баррель, а к 2030-му его намерены снизить до $55 за баррель. Сумму доходов, превышающую цену отсечения, откладывают в ФНБ.